"Сабах" сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Сабах" встретится с испанской "Барселоной" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 21:45.

Для каталонского клуба поездка в Баку стала самым дальним выездом в еврокубковой истории - 3970 км.

Подопечные Ханси Флика проведут встречу без одной из своих главных звезд Ламина Ямаля, который не прилетел в Азербайджан из-за проблем с голеностопом.

После четырех туров "Барселона" с девятью очками занимала пятое место в турнирной таблице, а "Сабах" с тремя очками располагался на 31-й строчке. Единственную победу в турнире команда Валдаса Дамбраускаса одержала над пражской "Славией".