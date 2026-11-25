Исторический вечер в Баку: "Сабах" сыграет с "Барселоной" в Лиге чемпионов
Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Сабах" встретится с испанской "Барселоной" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 21:45.
Для каталонского клуба поездка в Баку стала самым дальним выездом в еврокубковой истории - 3970 км.
Подопечные Ханси Флика проведут встречу без одной из своих главных звезд Ламина Ямаля, который не прилетел в Азербайджан из-за проблем с голеностопом.
После четырех туров "Барселона" с девятью очками занимала пятое место в турнирной таблице, а "Сабах" с тремя очками располагался на 31-й строчке. Единственную победу в турнире команда Валдаса Дамбраускаса одержала над пражской "Славией".
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