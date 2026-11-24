В период допризывной подготовки будет обеспечено овладение молодежью необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками в области беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в "Положении о допризывной подготовке молодежи", утвержденном соответствующим постановлением премьер-министра Азербайджана Али Асадова.

Так, в период допризывной подготовки обеспечивается получение молодежью необходимых теоретических знаний и практических навыков об основах национальной обороны и современных военно-технических средствах, БПЛА, современном вооружении, электронных системах защиты, технологиях ИИ, методах обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности, принципах организации гражданской обороны, способах поведения и защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также об оказании первой медицинской помощи, охране здоровья и безопасности, укреплении психологической устойчивости и соблюдении санитарно-гигиенических правил.