Посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов выступил на конференции "Перспективы развития межконтинентальных международных транспортных маршрутов Центральной Азии и Азербайджана", посвященной Всемирному дню устойчивого транспорта, которая прошла в Институте международных отношений министерства иностранных дел этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в своем выступлении Г. Гезалов затронул общие исторические корни, этнические и культурные связи, объединяющие народы Азербайджана и стран Центральной Азии, а также дружеские и братские отношения, сложившиеся на протяжении веков, подчеркнул, что отношения между нашими странами развиваются на основе взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства.

Говоря о платформах регионального сотрудничества, дипломат отметил, что Азербайджан участвует в сотрудничестве в области транспорта в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) и Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Посол подчеркнул значимость участия Азербайджана в формате Консультативного совещания глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника с точки зрения дальнейшего углубления регионального сотрудничества. В этой связи он отметил, что председательство Азербайджана в данном формате в будущем году будет способствовать расширению политического диалога, укреплению экономического партнерства, а также развитию сотрудничества в области транспорта, логистики и энергетики.

Посол отметил, что в целях расширения транзитных и логистических возможностей Азербайджана, а также укрепления позиций страны как международного транспортного хаба в стране реализуются важные проекты по развитию транспортной инфраструктуры. В этой связи он отметил, что увеличена пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, ведутся работы по расширению годовой перевалочной мощности Бакинского международного морского торгового порта. Кроме того, он сообщил, что аэропорт, строящийся на территории порта в Аляте, планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году.

Отметив возрастающее значение регионального сотрудничества в транспортно-логистической сфере для экономического развития, посол обратил внимание на важную роль морских портов Азербайджана, Туркменистана и Казахстана в рамках Среднего коридора. По его мнению, расширение грузоперевозок между Бакинским международным морским торговым портом и международным морским портом Туркменбаши способствует увеличению транзитного потенциала региона.

Посол также затронул роль Азербайджана как транзитного партнера в поставке энергетических ресурсов из Туркменистана и Казахстана на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Вместе с тем Г. Гезалов подчеркнул значимость Среднего коридора, железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, мультимодальных перевозок Китай-Центральная Азия-Каспийское море, международных перевозок "Каспийское море-Черное море" и транзитных маршрутов Ляпис-Лазули, а также проекта TRIPP в расширении транзитного потенциала региона. Он отметил, что эти маршруты способствуют диверсификации грузоперевозок между Азией и Европой и предоставляют странам Центральной Азии доступ на западные рынки через Азербайджан, а совместное использование существующего транзитного потенциала стран региона, развитие транспортной инфраструктуры и применение современных логистических решений имеют большое значение с точки зрения расширения экономического сотрудничества, обеспечения взаимных экономических интересов и устойчивого развития региона.

В конференции приняли участие представители МИД Туркменистана, послы Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в Туркменистане, представители дипмиссий, специалисты транспортно-логистической сферы и представители высших учебных заведений. На мероприятии выступили послы стран Центральной Азии в Туркменистане, а также представители госструктур и вузов Туркменистана, поделившись мнениями о перспективах регионального транспортного сотрудничества.