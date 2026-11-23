Строительство аэропорта в Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят планируется завершить до середины 2027 года. На первоначальном этапе годовая грузопропускная способность аэропорта составит 500 тысяч тонн, а на последующих этапах этот показатель планируется увеличить почти до 2 миллионов тонн.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в понедельник в ходе азербайджано-итальянского бизнес-форума в Баку председатель правления Уполномоченного органа Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят Валех Алескеров, передает Day.Az.

Он отметил, что основная цель создания Свободной экономической зоны Алят заключается в том, чтобы превратить ее в более привлекательное для инвесторов место по сравнению со свободными экономическими зонами, действующими не только в соседних странах, но и в более широком географическом пространстве.

По его словам, одним из основных преимуществ СЭЗ Алят является ее выгодное географическое положение. Зона расположена на пересечении транспортных коридоров Север - Юг и Восток - Запад, в непосредственной близости от Бакинского международного морского торгового порта.

В. Алескеров отметил, что прямой доступ к транспортной инфраструктуре имеет особое значение для развития высокотехнологичных отраслей промышленности. В этой связи достигнута договоренность с местной грузовой авиакомпанией Silk Way Airlines о создании аэропорта на территории СЭЗ Алят, а также соответствующей логистической инфраструктуры вокруг него.

"Для реализации этого проекта Уполномоченный орган Свободной экономической зоны Алят выделил 750 гектаров земли. Строительство аэропорта будет завершено не позднее середины 2027 года, и в следующем году аэропорт будет открыт для международных грузовых перевозок", - заявил он.

В. Алескеров также отметил, что еще одним преимуществом СЭЗ Алят является создание промышленных площадок, обеспеченных внутренней и внешней инфраструктурой для инвесторов.