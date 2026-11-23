Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня должна объявить страну, которая примет женский чемпионат мира 2035 года. Единственным претендентом на проведение турнира выступает Великобритания, представившая совместную заявку от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ФИФА, окончательное решение будет принято на внеочередном конгрессе организации, который состоится в формате видеоконференции.

Согласно заявке, чемпионат мира продлится 39 дней. В турнире примут участие 48 национальных сборных, которым предстоит провести в общей сложности 104 матча.

Планируется задействовать 19 стадионов, расположенных в 15 городах. Четырнадцать арен находятся в Англии, две - в Шотландии, еще две - в Уэльсе и одна - в Северной Ирландии. В перспективе количество стадионов может быть увеличено до 22 за счет реализации дополнительных инфраструктурных проектов.

По итогам оценки ФИФА британская заявка получила 4,3 балла из пяти возможных, подтвердив соответствие минимальным требованиям для организации соревнований. Вместе с тем в заявке остаются нерешенные вопросы, касающиеся налоговых льгот, мер безопасности и предоставления государственных гарантий.

Совместную заявку четыре британские футбольные ассоциации представили 28 ноября 2025 года. Инициативу поддержали правительство Великобритании и региональные администрации.

Помимо этого, на конгрессе ФИФА определят организаторов женского чемпионата мира 2031 года. На проведение соревнований претендует совместная заявка США, Мексики, Коста-Рики и Ямайки.

В случае одобрения британской заявки чемпионат мира среди женщин впервые в истории пройдет одновременно на территории четырех частей Соединённого Королевства.

Отметим, что Великобритания уже имеет опыт совместного проведения крупных футбольных соревнований. В октябре 2023 года УЕФА доверил Англии, Шотландии, Уэльсу, Северной Ирландии и Республике Ирландия организацию мужского чемпионата Европы 2028 года.

Ранее эти пять футбольных ассоциаций также рассматривали возможность совместного проведения чемпионата мира 2030 года, однако в феврале 2022 года отказались от этой идеи, решив сосредоточить усилия на подготовке к Евро-2028.