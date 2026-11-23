После нескольких дней существенного снижения на криптовалютном рынке наблюдается рост стоимости цифровых активов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные CoinMarketCap, за последние 24 часа Bitcoin прибавил 3,07% и достиг отметки 61 170,73 доллара. Однако в недельном выражении его цена снизилась на 5,64%, а за последние 30 дней - на 24,32%. Рыночная капитализация крупнейшей криптовалюты составляет 1,23 трлн долларов.

Положительная динамика также наблюдается среди других популярных цифровых активов. Ethereum подорожал на 4,05%, до 1 728,92 доллара, Zcash - на 2,16%, до 790,29 доллара, а BNB - на 2,95%, до 557,27 доллара.

Monero выросла в цене на 2,54%, достигнув 497,60 доллара. Bitcoin Cash прибавил 0,48% (197,51 доллара), Bittensor - 3,56% (190,30 доллара), а Quant - 1,31% (142,04 доллара).

Рост затронул и обеспеченные золотом криптовалюты: стоимость PAX Gold увеличилась на 1,83%, до 3 593,20 доллара, а Tether Gold - на 1,81%, до 3 593,01 доллара.

В свою очередь, токен CMC20, отражающий динамику индекса CoinMarketCap 20, за сутки подорожал на 2,74%, достигнув 123,02 доллара. При этом за последний месяц его стоимость сократилась на 25,02%.

По оценкам аналитиков, нынешний рост обусловлен ослаблением давления вынужденных продаж и повышением интереса инвесторов к активам, подешевевшим в ходе недавней коррекции.

Напомним, 21 ноября Bitcoin опустился до 55 251,60 доллара - минимального уровня за последние два года. С тех пор его стоимость восстановилась на 10,7%.

Тем не менее перспективы дальнейшего восстановления рынка остаются неопределёнными. Ожидания повышения процентных ставок в США, а также продолжающийся отток средств из криптовалютных инвестиционных фондов продолжают оказывать давление на рынок и ограничивают потенциал роста.