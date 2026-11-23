Nissan совместно с Food Reborn разработал первые в мире наружные кузовные панели из натурального армированного пластика (NFRP) на основе волокон листьев ананаса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Nissan.

Компании создали технологию превращения волокон в плоскую пряжу и ткань: согласно внутренним испытаниям Nissan материал превосходит традиционные льняные аналоги по прочности на растяжение.

Первоначальная цель - автоспорт: в гоночных категориях на серийных машинах правила требуют применять натуральные армированные волокном пластики при модификации наружных панелей, но специализированных поставщиков мало, что повышает затраты команд. Nissan сначала внедрит материал в гоночных автомобилях, проверяя качество и производственные технологии. Не исключено, что такие панели появятся на серийных автомобилях, но для этого потребуются дополнительные испытания.