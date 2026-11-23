В американских аэропортах за воскресенье задержали или отменили более 5,5 тысячи авиарейсов.

Как передает Day.Az, об этом сообщают данные сервиса отслеживания полетов FlightAware.

Сообщается, что свыше 5,3 тысячи рейсов задержали внутри США, а также при вылете из страны и прибытии в нее. Еще более 200 перелетов отменили.

Больше всего задержек пришлось на Delta Air Lines - около 1,6 тысячи рейсов, а в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия задержали или отменили свыше 700 вылетов.