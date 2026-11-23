Соединенные Штаты и Иран продолжают вести переговоры о мирном урегулировании, обсуждения ведутся в непрямом формате.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) сказал, что переговоры ведутся в непрямом формате", - сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст после интервью с американским лидером.

Посредником в переговорах выступает Катар. "Они передают сообщения между Вашингтоном и Ираном, чтобы понять, можно ли достигнуть переговорного решения", - добавил Йингст.