https://news.day.az/world/1876320.html США и Иран продолжают непрямые переговоры Соединенные Штаты и Иран продолжают вести переговоры о мирном урегулировании, обсуждения ведутся в непрямом формате. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News. "Он (Трамп - прим.
США и Иран продолжают непрямые переговоры
Соединенные Штаты и Иран продолжают вести переговоры о мирном урегулировании, обсуждения ведутся в непрямом формате.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News.
"Он (Трамп - прим. ТАСС) сказал, что переговоры ведутся в непрямом формате", - сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст после интервью с американским лидером.
Посредником в переговорах выступает Катар. "Они передают сообщения между Вашингтоном и Ираном, чтобы понять, можно ли достигнуть переговорного решения", - добавил Йингст.
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