При покупке домашнего роутера посоветовали обратить внимание на поддержку новых стандартов и условия обслуживания. Об этом сообщает издание WIRED, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале с секретами по выбору интернет-маршрутизатора говорится, что не стоит ориентироваться только на максимальную скорость и новизну стандарта. В первую очередь специалисты заявили, что роутер не может ускорить соединение сверх лимита, установленного провайдером. Так, если тариф ограничен 500 мегабитами в секунду, покупать дорогую модель с портами на 10 гигабит в секунду бессмысленно.

Также необходимо учитывать размер и планировку жилья. Для обычной квартиры или небольшого дома чаще всего достаточно одного правильно установленного роутера. В большом помещении, доме с несколькими этажами или комнатах с плохим сигналом лучше использовать Mesh-систему.

Журналисты отметили, что современный Wi‑Fi 7 обеспечивает высокую скорость и может стать хорошим заделом на будущее. Однако для высочайшей скорости смартфоны, ноутбуки и прочие устройства должна поддерживать работу с ним. Также при подборе роутера посоветовали проверить количество и скорость проводных портов. Кроме того, маршрутизатор должен получать обновления безопасности и позволять автоматически устанавливать новую прошивку.