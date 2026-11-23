Мышцы живота у пациентов с болью в пояснице оказались в среднем не меньше, чем у людей без такого диагноза. К этому выводу пришли исследователи Стэнфордского университета (внесен Минюстом в перечень нежелательных в России организаций), изучившие более 33,5 тыс. снимков компьютерной томографии. При этом у пациентов с болью было ниже отношение количества мышечной ткани к жировой в области живота. Работа опубликована в PLOS Digital Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проверяли распространенную гипотезу: если мышцы корпуса меньше, им может быть сложнее поддерживать позвоночник. Чтобы сравнить строение тела у большого числа пациентов, команда воспользовалась нейросетью, которая выделяла на томограммах мышечную и жировую ткани.

Исходный массив включал снимки 23 508 человек. По медицинским картам ученые выделили 2622 пациента с диагнозом боли в пояснице и подобрали для сравнения 2577 человек без него. Группы сопоставили по полу, возрасту и индексу массы тела, чтобы результаты меньше зависели от этих различий.

При одинаковом индексе массы тела соотношение мышц и жира в области живота у групп различалось. При этом по общему количеству мышечной ткани и распределению жировых отложений заметных различий не обнаружили. При этом снимок показывает размеры и расположение тканей, но не силу мышц и не то, насколько согласованно они работают при движении.

Полученные данные помогают сузить поиск причин боли. Вместо одного показателя - общего размера мышц - авторы предлагают изучать отдельные мышцы, их положение и работу при движении. Так можно проверить, какие особенности корпуса действительно отличают людей с болью в пояснице.