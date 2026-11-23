https://news.day.az/society/1876318.html

В этой части Баку отключат газ

В понедельник, 23 ноября в некоторых частях Хазарского района Баку будут перебои в газоснабжении. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз". Согласно информации, в связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 до завершения работ газоснабжение будет приостановлено в дачном массиве Тюркан.