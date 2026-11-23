Президент США Дональд Трамп может согласиться предоставить Киеву надежные гарантии безопасности, если будет уверен, что вероятность возникновения нового конфликта в Украине сведена к минимуму.

Как передает Day.Az, об этом заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер в публикации в социальной сети X.

По его словам, Трамп рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных тем, которые предусмотрены статьей 5 Устава НАТО.

Кушнер подчеркнул, что подобное обязательство предполагает серьезную ответственность для США, а его утверждение требует не только согласия президента, но и одобрения Конгресса, а также соблюдения предусмотренных Конституцией процедур.

Он также назвал готовность России обсуждать предоставление подобных гарантий важным шагом на пути к миру.