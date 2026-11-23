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Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО

Идеология азербайджанства - это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице Президента Ильхама Алиева в соцсетях.