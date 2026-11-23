https://news.day.az/society/1876329.html За это можно получить штраф в 50 манатов Лица, не соблюдающие правила благоустройства, чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах, могут быть оштрафованы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, размер штрафов для должностных лиц значительно выше.
За это можно получить штраф в 50 манатов
Лица, не соблюдающие правила благоустройства, чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах, могут быть оштрафованы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, размер штрафов для должностных лиц значительно выше.
Так, за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов, а также несоблюдение требований по обеспечению чистоты и порядка физическим лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 манатов.
За аналогичные нарушения должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов.
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