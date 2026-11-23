Лица, не соблюдающие правила благоустройства, чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах, могут быть оштрафованы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, размер штрафов для должностных лиц значительно выше.

Так, за нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов, а также несоблюдение требований по обеспечению чистоты и порядка физическим лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 манатов.

За аналогичные нарушения должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов.