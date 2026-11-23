В Азербайджан за неделю произошло свыше 150 пожаров - ВИДЕО
За прошедшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 172 раза выезжали на места пожаров по сигналам, поступившим на горячую линию "112".
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, за этот же период спасательные подразделения провели 29 операций по оказанию помощи людям, оказавшимся в беспомощном состоянии, а также трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Благодаря оперативно принятым мерам удалось своевременно ликвидировать пожары и спасти жизни людей.
Всего за минувшую неделю сотрудники МЧС спасли 34 человека, среди которых девять несовершеннолетних. Еще четыре человека получили различные травмы, а четыре человека были эвакуированы во время пожаров.
Кроме того, в результате различных происшествий, включая ДТП и случаи необходимости вскрытия запертых дверей, спасателям пришлось передать соответствующим службам тела восьми погибших.
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