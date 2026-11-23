За прошедшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 172 раза выезжали на места пожаров по сигналам, поступившим на горячую линию "112".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, за этот же период спасательные подразделения провели 29 операций по оказанию помощи людям, оказавшимся в беспомощном состоянии, а также трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Благодаря оперативно принятым мерам удалось своевременно ликвидировать пожары и спасти жизни людей.

Всего за минувшую неделю сотрудники МЧС спасли 34 человека, среди которых девять несовершеннолетних. Еще четыре человека получили различные травмы, а четыре человека были эвакуированы во время пожаров.

Кроме того, в результате различных происшествий, включая ДТП и случаи необходимости вскрытия запертых дверей, спасателям пришлось передать соответствующим службам тела восьми погибших.