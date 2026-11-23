На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, в результате которого люди оказались зажаты в автомобиле.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля марки VOYAH с грузовым автомобилем. В результате ДТП люди погибли и оказались зажаты в деформированном легковом автомобиле.

С помощью специального оборудования спасатели извлекли из деформированного автомобиля тела водителя Керимова Анара Алик оглу и пассажирки Сулеймановой Ады Джейхун гызы, после чего передали их по назначению.

Отметим, что погибшая Ада Сулейманова была ведущей телеканала ARB. Она вела передачу "Sən olsaydın". По имеющейся информации, девушка возвращалась с дня рождения.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.