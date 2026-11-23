https://news.day.az/world/1876324.html

В Сербии назвали дату президентских выборов

Исполняющий обязанности президента Сербии Александр Чупич назвал 27 декабря датой президентских выборов. "Они состоятся 27 декабря. У "Студенческого списка" есть кандидат", - отметил Чупич, сообщает Day.Az. При этом он не стал раскрывать имя кандидата от правящего объединения.