https://news.day.az/world/1876324.html В Сербии назвали дату президентских выборов Исполняющий обязанности президента Сербии Александр Чупич назвал 27 декабря датой президентских выборов. "Они состоятся 27 декабря. У "Студенческого списка" есть кандидат", - отметил Чупич, сообщает Day.Az. При этом он не стал раскрывать имя кандидата от правящего объединения.
В Сербии назвали дату президентских выборов
Исполняющий обязанности президента Сербии Александр Чупич назвал 27 декабря датой президентских выборов.
"Они состоятся 27 декабря. У "Студенческого списка" есть кандидат", - отметил Чупич, сообщает Day.Az.
При этом он не стал раскрывать имя кандидата от правящего объединения.
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