В Баку проходит Азербайджано-итальянский бизнес-форум - ФОТО
Сегодня в Баку проходит Азербайджано-итальянский бизнес-форум.
Как сообщает в понедельник корреспондент Trend с мероприятия, форум организован при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и вице-премьера, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, передает Day.Az.
В мероприятии принимают участие представители государственных структур и деловых кругов обеих стран. В рамках форума предусмотрено проведение пленарного заседания, тематических сессий, а также двусторонних встреч представителей деловых кругов в формате B2B.
Основная цель бизнес-форума - обсуждение возможностей расширения экономического и промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.
В центре внимания будут вопросы сотрудничества в сферах энергетики, в том числе нефтегазовой отрасли и возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, логистики и строительства, высокотехнологичной промышленности, искусственного интеллекта и новых технологий, а также критически важных видов сырья.
Кроме того, будут обсуждаться применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, развитие центров обработки данных и высокопроизводительных вычислительных систем, а также трансфер технологий в производство, логистику, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс.
На форуме также планируется рассмотреть перспективы сотрудничества в сферах туризма, экспортно ориентированных услуг, фармацевтики и металлургии, в частности производства стали и алюминия.
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