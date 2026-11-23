В Армении опубликован проект Конституции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ссылки на Декларацию о независимости в нем нет, как ранее заявлял премьер-министр страны Никол Пашинян.

Преамбула проекта Конституции звучит так: "Мы, народ Республики Армения, во имя продолжительности и развития нашей государственности, руководствуясь миссией построения процветающего государства на нашей международно признанной территории, и миссией передачи из поколения в поколение, принимаем Конституцию Республики Армения".

В проекте также говорится, что Конституция - это коллективная договоренность об основных принципах внутренних и внешних отношений.