https://news.day.az/world/1876334.html В Армении опубликован проект новой Конституции В Армении опубликован проект Конституции. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ссылки на Декларацию о независимости в нем нет, как ранее заявлял премьер-министр страны Никол Пашинян.
В Армении опубликован проект новой Конституции
В Армении опубликован проект Конституции.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ссылки на Декларацию о независимости в нем нет, как ранее заявлял премьер-министр страны Никол Пашинян.
Преамбула проекта Конституции звучит так: "Мы, народ Республики Армения, во имя продолжительности и развития нашей государственности, руководствуясь миссией построения процветающего государства на нашей международно признанной территории, и миссией передачи из поколения в поколение, принимаем Конституцию Республики Армения".
В проекте также говорится, что Конституция - это коллективная договоренность об основных принципах внутренних и внешних отношений.
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