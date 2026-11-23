Асиф Юнис оглу Аскеров награжден орденом "Шохрат" за плодотворный вклад в общественно-политическую жизнь Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики наградить Асифа Юнис оглу Аскерова орденом "Шохрат"", - говорится в документе.