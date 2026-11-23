https://news.day.az/officialchronicle/1876337.html Асиф Аскеров награжден орденом "Шохрат" Асиф Юнис оглу Аскеров награжден орденом "Шохрат" за плодотворный вклад в общественно-политическую жизнь Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение. Новость обновляется
Асиф Аскеров награжден орденом "Шохрат"
Асиф Юнис оглу Аскеров награжден орденом "Шохрат" за плодотворный вклад в общественно-политическую жизнь Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики наградить Асифа Юнис оглу Аскерова орденом "Шохрат"", - говорится в документе.
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