22 ноября в Музее современного искусства открылась персональная выставка художницы Нигяр Агабейли "Между двумя мирами".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии выставки приняла участие Алена Алиева и ознакомилась с работами художницы.

Выставка "Между двумя мирами" является художественным исследованием невидимых границ, разделяющих человеческий опыт, внутреннюю трансформацию и различные состояния проявления. Экспозиция отражает два этапа жизни и две различные формы восприятия мира. Первый этап - это мир невинности, легкости, спонтанности и иллюзий. Это период, когда жизнь кажется безграничной, чувства чисты и свободны, а реальность зачастую воспринимается через призму воображения.

Второй же мир начинается с просветления. Он формируется пережитым опытом, размышлениями и стремлением человека глубже понять себя и других. На этом этапе человек осознает сложность бытия, внутренние противоречия, дистанцию между внешним обликом и истиной.

Нигяр Агабейли исследует эту тонкую грань между двумя мирами с помощью экспрессивных образов, женских портретов, символических персонажей и эмоциональных композиций. Маски, взгляды, жесты и противоречивое эмоциональное состояние превращаются в визуальные метафоры ролей, которые берет на себя человек, выстраиваемых им идентичностей и внутренней сути, которую он порой скрывает. Вместо того чтобы противопоставлять эти два мира друг другу, художница представляет их как взаимосвязанные этапы единого жизненного пути.

"Между двумя мирами" - это размышление о взрослении, пробуждении, утрате иллюзий и открытии в себе новых пластов. Это пространство между тем, кем мы были когда-то, и тем, кем стали.

Художница Нигяр Агабейли в своем творчестве исследует человеческие эмоции, проводит поиск идентичности и сложность внутренних переживаний. С помощью экспрессивного языка образов и символической живописи она выстраивает художественный диалог между видимым и скрытым, реальным и воображаемым.

Выставка будет действовать в Музее современного искусства с 24 по 26 ноября.