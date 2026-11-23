В центре Баку появились новые светофоры для велосипедистов
В Баку продолжается работа по развитию микромобильности, популяризации альтернативных видов транспорта и обеспечению безопасности участников дорожного движения. В рамках проводимых мероприятий еще на девяти перекрестках столицы на действующих светофорах установили и ввели в эксплуатацию 28 велосипедных секций.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Согласно информации, новые велосипедные секции установлены на светофорах на следующих перекрестках в Насиминском и Сабаильском районах.
Насиминский район:
- пересечение улиц Рашида Бейбутова и 28 Мая;
- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Физули;
- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Шамси Бадалбейли;
- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Сулеймана Рагимова;
- пересечение проспекта Азадлыг и улицы 28 Мая;
- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Диляры Алиевой.
Сабаильский район:
- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Низами;
- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Афзаледдина Хагани;
- пересечение улиц Рашида Бейбутова и Афзаледдина Хагани.
Отмечается, что в целях развития микромобильности на сегодняшний день на действующих светофорах на дорогах столицы в общей сложности установлено и введено в эксплуатацию 160 велосипедных секций.
Работа в этом направлении продолжается.
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