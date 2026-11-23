В Баку продолжается работа по развитию микромобильности, популяризации альтернативных видов транспорта и обеспечению безопасности участников дорожного движения. В рамках проводимых мероприятий еще на девяти перекрестках столицы на действующих светофорах установили и ввели в эксплуатацию 28 велосипедных секций.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Согласно информации, новые велосипедные секции установлены на светофорах на следующих перекрестках в Насиминском и Сабаильском районах.

Насиминский район:

- пересечение улиц Рашида Бейбутова и 28 Мая;

- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Физули;

- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Шамси Бадалбейли;

- пересечение проспекта Бюльбюля и улицы Сулеймана Рагимова;

- пересечение проспекта Азадлыг и улицы 28 Мая;

- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Диляры Алиевой.

Сабаильский район:

- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Низами;

- пересечение проспекта Азадлыг и улицы Афзаледдина Хагани;

- пересечение улиц Рашида Бейбутова и Афзаледдина Хагани.

Отмечается, что в целях развития микромобильности на сегодняшний день на действующих светофорах на дорогах столицы в общей сложности установлено и введено в эксплуатацию 160 велосипедных секций.

Работа в этом направлении продолжается.