Сотрудничество с Италией по Среднему коридору расширит торговые связи Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

"Географическое положение Азербайджана и транспортная инфраструктура страны создают широкие возможности для укрепления экономических связей между Европой и Азией", - сказал он.

По его словам, Средний коридор, железная дорога Бакy-Тбилиси-Карс и Бакинский порт являются основными инфраструктурными проектами, обеспечивающими эти связи: "Сотрудничество с итальянскими компаниями в рамках данных проектов открывает широкие возможности для расширения торговых отношений".

А.Ахундов также отметил перспективы сотрудничества в Свободной экономической зоне Алят и промышленных парках.

"Размещение производственных объектов вблизи логистической инфраструктуры, эффективная организация поставок и заблаговременное определение целевых рынков имеют важное значение для повышения коммерческой привлекательности проектов. Уверен, что расширение производственной деятельности итальянских компаний в Азербайджане, внедрение современных технологий и использование возможностей выхода на региональные рынки будут способствовать развитию более диверсифицированного торгового и инвестиционного партнерства между двумя странами", - сказал замминистра.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию с Европой и проходящий через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, после чего пересекает Каспийское море и через Азербайджан, Грузию и Турцию выходит в Европу. Средний коридор рассматривается как альтернативный маршрут традиционным Северному и Южному транспортным коридорам, обеспечивающий связь между восточными районами Азии, включая Китай, и европейскими рынками.