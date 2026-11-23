Итальянская компания Falorni Tech в рамках сотрудничества с азербайджанской компанией North West Construction Company реализует проект по реконструкции действующего стекольного завода в Гарадагском районе.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend главный исполнительный директор компании Falorni Tech Симоне Скарселли в рамках азербайджано-итальянского бизнес-форума в Баку.

Он отметил, что стороны подписали соответствующее соглашение около месяца назад.

"Мы сотрудничаем с базирующейся в Баку компанией North West Construction Company. Недавно мы подписали соглашение. Проект предусматривает реконструкцию действующего завода в Гарадагском районе", - заявил он.

С. Скарселли отметил, что это является первым проектом компании Falorni Tech в Азербайджане и что компания рада принять участие в его реализации.

"Мы очень рады быть частью этого проекта. Впервые реализуем проект в Азербайджане. Наша цель - дать этому предприятию новую жизнь, добиться высоких производственных показателей и обеспечить перспективы для инвестиций. Мы готовы выполнить все возложенные на нас обязательства в этом направлении", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит Азербайджано-итальянский бизнес-форум.

Форум организован при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и вице-премьера, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

В мероприятии принимают участие представители государственных структур и деловых кругов обеих стран. В рамках форума предусмотрено проведение пленарного заседания, тематических сессий, а также двусторонних встреч представителей деловых кругов в формате B2B.

Основная цель бизнес-форума - обсуждение возможностей расширения экономического и промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.