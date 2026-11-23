Dünyadakı "Barselona" azarkeşləri Bakıda görüşəcək
İspaniyanın "Barselona" futbol klubunun rəsmi saytı Azərbaycandakı yeganə rəsmi fan-klubu olan "Peña Barcelonista Bakú" haqqında məqalə dərc edib.
Klubun rəsmi saytında yayımlanan məqalədə Bakıda keçiriləcək "Sabah" - "Barselona" matçı, Azərbaycandakı kataloniyalı azarkeşlərin fəaliyyəti və yerli fan-klubun qarşılaşma ərəfəsində üzərinə götürdüyü ev sahibliyi missiyası barədə məlumat verilib.
Məqalədə bildirilir ki, noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin oyununda "Barselona"nı dəstəkləmək üçün ümumilikdə 474 azarkeş Azərbaycana gələcək. Onlardan 268-i klubun üzvü, 206-sı isə dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən 41 fan-klubun nümayəndəsidir.
Məqalədə vurğulanır ki, bu qarşılaşma "Barselona"nın peşəkar komandasının Azərbaycana rəsmi yarış çərçivəsində ilk səfəri olacaq. Kataloniya təmsilçisi UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsi çərçivəsində "Sabah"la üz-üzə gələcək.
"Barselona"nın Azərbaycandakı yerli fan-klubu - "Peña Barcelonista Bakú" isə matç üçün Bakıya gələcək azarkeşləri qarşılayacaq və onlara ev sahibliyi edəcək. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə, fan-klubun 400-dən çox qeydiyyatdan keçmiş üzvü var. "Peña Barcelonista Bakú" 2017-ci ildə rəsmi status alıb və Qafqaz ölkələri arasında "Barselona"nın yeganə rəsmi fan-klubudur.
Bundan başqa, İraqın "Peña Blaugrana de Bagdad" və İsrailin "Peña Blaugrana Tel Aviv" fan-klublarının hər birindən 18 nəfər Bakıya gələcək. Paris və Poznan şəhərlərindəki fan-klubların nümayəndələri də komandanı dəstəkləmək üçün Azərbaycana səfər edəcəklər.
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Barselona" qarşılaşması noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də start götürəcək. Trend BİA-nın əməkdaşı da oyunu operativ şəkildə işıqlandırmaq üçün rəsmi akkreditasiyadan keçib.
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