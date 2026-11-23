В Азербайджане самый высокий средний размер назначенной пенсии среди районов зафиксирован в Зангиланском районе. Здесь этот показатель составляет 502,20 маната. Второе место занимает Шушинский район с 491,95 маната, третье - Сиязаньский район с 489,91 маната.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют статистические данные о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 октября 2026 года, подготовленные на основе информации Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно опубликованным данным, в первую пятерку районов с самым высоким средним размером назначенной пенсии входят:

- Зангиланский район - 502,20 маната (3 889 пенсионеров);

- Шушинский район - 491,95 маната (3 136 пенсионеров);

- Сиязаньский район - 489,91 маната (3 713 пенсионеров);

- Абшеронский район - 485,75 маната (17 767 пенсионеров);

- Губадлинский район - 478,62 маната (4 714 пенсионеров).

В Сальянском районе средний размер назначенной пенсии составляет 470,06 маната. Здесь насчитывается 12 656 пенсионеров.

Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями среди районов, вошедших в первую пятерку, составляет 32,14 маната.

Отметим, что по состоянию на 1 октября 2026 года общее число пенсионеров в Азербайджане составляло 1 млн 94 тыс. 186 человек, а средний размер назначенной пенсии по стране - 595,80 маната. В Баку этот показатель достигал 820,88 маната.

Рейтинг составлен только по районам. Показатели городов в него не включены.