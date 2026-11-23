Итальянская компания "WeBuild" ведет подготовительную работу по реализации проекта развития Бакинского метрополитена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом старший менеджер по развитию бизнеса в странах Восточной Европы, Балкан и СНГ компании "WeBuild" Андреа Тулли заявил в понедельник на проходящем в Баку азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

Он отметил, что компания, обладающая более чем 120-летним опытом, в настоящее время осуществляет деятельность в 50 странах, реализует около 150 проектов по всему миру и имеет более 85 офисов. Общая численность сотрудников компании составляет около 95 тысяч человек.

По словам А. Тулли, в этом году "WeBuild" получила доход в размере 13,6 миллиарда евро, а портфель заказов по строительным проектам составил 58 миллиардов евро.

Он подчеркнул, что к основным направлениям деятельности компании относятся строительство транспортной инфраструктуры, гидроэнергетика, водное хозяйство и возведение сложных инфраструктурных объектов. Компания обладает широким опытом в сфере строительства железных дорог, линий метрополитена, высокоскоростных железных дорог, тоннелей, мостов, виадуков, водохранилищ и гидроэлектростанций.

"К настоящему времени мы построили более 14 500 километров линий метро и железных дорог, свыше 3 500 километров тоннелей, более 1 000 километров мостов и виадуков. Кроме того, мы осуществили строительство 320 плотин и приняли участие в проектах общей установленной мощностью 54 тысячи мегаватт", - сказал он.

Представитель компании подчеркнул, что в этом году "WeBuild" заняла первое место в мире в секторе водного хозяйства согласно рейтингу ENR. Опыт компании в этой сфере включает строительство гидроэлектростанций, насосных водохранилищ, опреснительных и водоочистных сооружений, а также управление водными ресурсами.

А. Тулли также рассказал о проектах, реализованных компанией в странах Центральной Азии и СНГ за последние 20 лет. В качестве примера он привел строительство автомобильной дороги Алматы - Хоргос в Казахстане, проект коридора Шелкового пути вокруг Кызылорды, магистраль в Санкт-Петербурге в России, проект аэропорта Пулково и строительство части Санкт-Петербургского метрополитена.

Он добавил, что в настоящее время компания участвует в проекте Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане, предусматривающем строительство самой высокой плотины в мире. В рамках проекта высота плотины уже достигла 1 155 метров. На финальном этапе ее планируется довести до 1 300 метров над уровнем моря.

Коснувшись сотрудничества с Азербайджаном, А. Тулли сообщил, что компания ведет подготовительную работу для участия в реализации проекта развития Бакинского метрополитена.

Кроме того, по его словам, "WeBuild" может предоставить свой более чем 120-летний международный опыт в области реализации крупных и сложных инфраструктурных проектов для внесения вклада в развитие Среднего коридора. В этом направлении особенно значительны наши возможности в сфере строительства железных дорог.

А. Тулли подчеркнул, что для развития Среднего коридора недостаточно одного лишь стратегического видения. Для этого необходимы технически обоснованные, экономически эффективные проекты с правильно выстроенной финансовой структурой и качественным исполнением.