В Баку на проспекте Гара Гараева, 239, строится новый торговый центр. Он появится на месте, где ранее располагался торговый центр "Diqlas".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по указанному адресу возводится пятиэтажный торговый комплекс нежилого назначения.

Строительные работы начались 15 мая 2026 года. Завершить строительство объекта планируется 15 ноября 2027 года.

Отметим, что 26 марта 2019 года в торговом центре "Diqlas" произошел сильный пожар. В результате происшествия торговому центру и работавшим там предпринимателям был нанесен значительный материальный ущерб. Позднее здание торгового центра было снесено.