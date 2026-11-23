Азербайджано-итальянский бизнес-форум является важной платформой для расширения сотрудничества между компаниями. В этой связи итальянские компании готовы оказывать азербайджанскому бизнесу поддержку, делясь своими знаниями и опытом.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник заявил в комментарии Trend представитель Конфедерации промышленности Италии (Confindustria) Фаусто Маццали в рамках азербайджано-итальянского бизнес-форума, проходившего в Баку.

Он отметил, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества между итальянскими и азербайджанскими компаниями, а также укрепления обмена знаниями и опытом.

"Итальянские компании имеют возможность оказывать поддержку азербайджанским предприятиям, делясь своими знаниями и опытом. Мы участвуем в этом мероприятии, поскольку убеждены в наличии большого потенциала для укрепления отношений с Азербайджаном и расширения сотрудничества. В настоящее время в Азербайджане работают крупные итальянские компании. Наряду с этим мы можем оказывать местным компаниям поддержку, делясь своими знаниями и опытом. Считаю, что у нас есть необходимые возможности и инструменты для оказания помощи азербайджанским компаниям", - отметил он.

Ф. Маццали подчеркнул важность форума с точки зрения налаживания связей между деловыми кругами двух стран.

"Confindustria - это ассоциация, объединяющая ведущие компании Италии. В этом смысле бизнес-форум является ключевой платформой для налаживания контактов. Помимо пленарного заседания, в рамках мероприятия проводятся встречи в формате B2B, после чего проходят обсуждения с другими партнерами. Считаю, что этот формат является эффективным и способствует развитию сотрудничества между компаниями", - заявил он.