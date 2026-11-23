В последнюю неделю ноября внимание покупателей традиционно приковано к скидкам и специальным предложениям. Yelo Invest тоже подготовил выгодную возможность, но для инвесторов: с 23 по 27 ноября в рамках "Яркой инвестиционной недели" клиенты смогут покупать акции и ETF с нулевой комиссией.



С помощью Yelo Invest можно инвестировать в акции и ETF местных и международных рынков прямо со смартфона. Предложение распространяется на покупку новых для портфеля клиента акций и ETF, то есть тех, которые не приобретались с 1 октября 2026 года. Это отличная возможность расширить инвестиционный портфель, добавив в него новые компании и фонды, без дополнительных комиссионных расходов.



Регистрация на платформе Yelo Invest также бесплатна, поэтому воспользоваться предложением могут и те, кто только планирует сделать первые шаги в инвестировании.



Напомним, что недели инвестирования без комиссии проходят ежемесячно. Услуга предоставляется в рамках партнёрства Yelo Bank и ОАО "Инвестиционная компания Unicapital".



Чтобы начать инвестировать, достаточно перейти в раздел Yelo Invest в мобильном приложении Yelo: https://ylb.az/invest.



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