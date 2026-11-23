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Я сижу с гордо поднятой головой, и это благодаря 44 дням - Фахраддин Манафов

Я сижу с гордо поднятой головой, и это благодаря 44 дням. Как передает Day.Az, об этом сказал народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов в новом выпуске аналитического видеопроекта Baku Network "Диалог с Тофиком Аббасовым".