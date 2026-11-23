Италия и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере критически важного сырья.

Как передает Day.Az, об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни накануне итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку.

"Азербайджан является близким другом и стратегическим партнером Италии. Наша цель - раскрыть весь потенциал экономических отношений между двумя странами, расширив сотрудничество далеко за пределы энергетической сферы. Опираясь на итоги визита премьер-министра Джорджи Мелони в Баку в мае прошлого года, бизнес-форум также будет посвящен новым возможностям сотрудничества в области критически важного сырья, инфраструктуры, транспортной связанности и логистики, передового производства и фармацевтики. Я подпишу меморандум о взаимопонимании в сфере критически важного сырья, направленный на содействие реализации совместных инициатив в третьих странах. Крупные проекты, включая разработку газового месторождения "Абшерон", планируемое строительство SOCAR нефтеперерабатывающего завода в Сумгайыте и модернизацию транспортной инфраструктуры Баку, открывают конкретные возможности для итальянских компаний", - заявил он.

Потенциал для дальнейшего увеличения импорта газа из Азербайджана

Антонио Таяни отметил, что Азербайджан является надежным и незаменимым энергетическим партнером Италии, обеспечивая в первом полугодии 2026 года 16% импорта газа и 13% импорта нефти страны.

"Трансадриатический газопровод (TAP) сыграл ключевую роль в укреплении нашей энергетической безопасности, особенно начиная с 2022 года. Мы полностью поддерживаем расширение его пропускной способности для увеличения поставок газа в Италию и Европу. Приобретение компанией SOCAR итальянской Italiana Petroli стало еще одной важной вехой в нашем партнерстве. Мы также высоко ценим добровольное решение SOCAR ограничить цены на топливо в Италии в период нынешнего кризиса на Ближнем Востоке. Это наглядный жест дружбы по отношению к итальянским семьям и предприятиям", - добавил вице-премьер.

Расширение сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики

Он отметил, что энергетический переход открывает новую главу в стратегическом партнерстве между Италией и Азербайджаном.

"Итальянские компании уже сотрудничают с SOCAR в таких направлениях, как сокращение выбросов, биотопливо и развитие профессиональных компетенций. Мы видим значительный потенциал для расширения этого сотрудничества на сферу производства возобновляемой энергии, развития передающей инфраструктуры и внедрения инновационных технологий. Италия поддерживает проведение технико-экономических исследований проекта "Зеленый энергетический коридор" и Транскаспийского электрического коридора, которые могли бы обеспечить поставки возобновляемой энергии из Центральной Азии на европейские рынки через Азербайджан. Эти проекты также укрепляют стратегическое значение региона Черного моря и Адриатики, а также Западных Балкан, которые являются одним из ключевых приоритетов внешней политики Италии", - пояснил Таяни.

Позиция Италии по развитию Среднего коридора

Вице-премьер отметил, что Средний коридор имеет стратегическое значение для Италии, поскольку укрепляет транспортные и экономические связи страны с Азербайджаном и Центральной Азией.

"Наше растущее взаимодействие с регионом, в том числе проведение саммита и бизнес-форума Италия-Центральная Азия, отражает приоритетность этого направления. Мы стремимся превратить Италию в один из ведущих транспортно-коммуникационных узлов Европы и Средиземноморья, опираясь на такие инициативы, как IMEC (Экономический коридор "Индия - Ближний Восток - Европа"), и одновременно активно поддерживая развитие Среднего коридора. Наша концепция охватывает транспорт, логистику, энергетику и цифровую инфраструктуру, при этом особое внимание уделяется безопасности и устойчивости. Итальянские компании обладают передовыми компетенциями во всех этих секторах и имеют все возможности для внесения вклада в развитие коридора", - добавил он.

Потенциал расширения присутствия итальянского бизнеса в Азербайджане

"Наше экономическое партнерство развивается: в 2025 году двусторонний товарооборот приблизился к 8 млрд евро, а экспорт Италии в 2026 году вырос более чем на 14%. Мы намерены развивать эту положительную динамику, стимулируя не только торговлю, но и создание совместных предприятий, промышленное партнерство и взаимные инвестиции. Итальянские компании предлагают передовые технологии, промышленную экспертизу и обладают богатым опытом тесного сотрудничества с местными партнерами.

Помимо энергетики и инфраструктуры, мы видим перспективные возможности в таких сферах, как передовое производство, критически важное сырье, фармацевтика, агробизнес и цифровые технологии. Важную роль в этом отношении может сыграть Свободная экономическая зона Алят, которая способна стать платформой для итальянских компаний, стремящихся расширить свою деятельность на региональных рынках", - заключил Таяни.