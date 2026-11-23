стал известен план поездки на матч с "Сабахом" - ФОТО

Испанский футбольный клуб "Барселона" после волевой победы над "Вильярреалом" (3:2) отправится в Баку на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, каталонская команда вылетит сегодня из аэропорта имени Жозепа Таррадельяса в 13:00 по местному времени (16:00 по Баку). Прибытие в столицу Азербайджана запланировано на 18:10 по испанскому времени (21:10 по Баку).

Делегация, в состав которой входит президент клуба Жоан Лапорта, из Международного аэропорта Гейдар Алиев направится в отель Ritz-Carlton, где "Барселона" разместится на время пребывания в Баку.

Из-за пятичасового перелета и трехчасовой разницы во времени между Испанией и Азербайджаном команда сегодня тренироваться не будет.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик запланировал тренировку на завтра, 24 ноября, в 17:00 на Бакинском олимпийском стадионе. Перед занятием специалист и один из футболистов команды примут участие в пресс-конференции.

Напомним, матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 21:45 по бакинскому времени.

После четырех туров общего этапа Лиги чемпионов "Барселона" с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице, тогда как "Сабах", набравший три очка, располагается на 31-й строчке.