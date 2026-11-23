Названы районы с самым высоким числом разводов
В январе-сентябре 2026 года больше всего разводов среди городов и районов Азербайджана было зарегистрировано в Хатаинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно отчету Государственного комитета статистики, за первые девять месяцев года в Хатаинском районе зарегистрировали 651 развод, в Сумгайыте - 621, Ясамальском районе - 556, а в Гяндже - 499.
Топ-10 городов и районов по числу разводов:
1. Хатаинский район - 651
2. Сумгайыт - 621
3. Ясамальский район - 556
4. Гянджа - 499
5. Бинагадинский район - 478
6. Абшеронский район - 464
7. Сураханский район - 427
8. Наримановский район - 423
9. Агдамский район - 416
10. Сабунчинский район - 403
В целом по Баку было зарегистрировано 4 358 разводов. В городах и районах, вошедших в первую десятку, этот показатель составил 4 938.
Таким образом, на эти территории пришлось 32,9% от общего числа разводов в стране - 15 030.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число разводов в Азербайджане сократилось на 450, или на 2,9%.
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