https://news.day.az/society/1876384.html В Баку задержали владельца строительной компании Владелец ООО "Vesta Construction" Гулиев Джейхун Мусарза оглу арестован. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млн манатов. Руководитель компании был задержан полицией после многочисленных жалоб граждан.
В Баку задержали владельца строительной компании
Владелец ООО "Vesta Construction" Гулиев Джейхун Мусарза оглу арестован.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млн манатов.
Руководитель компании был задержан полицией после многочисленных жалоб граждан.
Согласно обвинению, ООО "Vesta Construction" продавало одну и ту же квартиру нескольким покупателям. Число квартир, проданных таким способом, велико.
Гулиеву предъявлено окончательное обвинение по статье 178.4 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество в особо крупном размере). По делу признаны потерпевшими семь человек.
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