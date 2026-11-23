Владелец ООО "Vesta Construction" Гулиев Джейхун Мусарза оглу арестован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млн манатов.

Руководитель компании был задержан полицией после многочисленных жалоб граждан.

Согласно обвинению, ООО "Vesta Construction" продавало одну и ту же квартиру нескольким покупателям. Число квартир, проданных таким способом, велико.

Гулиеву предъявлено окончательное обвинение по статье 178.4 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество в особо крупном размере). По делу признаны потерпевшими семь человек.