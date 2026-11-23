SIMEST предоставит итальянским компаниям льготное финансирование для инвестиций в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказала директор по внешним связям компании SIMEST Франческа Алиата на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку, передает Day.Az.

По ее словам, Азербайджан является стратегическим партнером Италии, а целью двух стран должно стать преобразование сложившихся торговых отношений в более структурированное промышленное сотрудничество, способное обеспечить инвестиции, партнерства и создание добавленной стоимости для обеих сторон.

Алиата отметила, что SIMEST входит в группу Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и более 35 лет поддерживает интернационализацию итальянских компаний.

Она сказала, что компания предоставляет государственные финансовые ресурсы для поддержки итальянских предприятий в процессе выхода на зарубежные рынки и расширения международной деятельности. Эта работа осуществляется во взаимодействии с другими структурами итальянской системы поддержки бизнеса, включая CDP, SACE, ICE, торгово-промышленные палаты и Confindustria.

По словам Алиаты, портфель SIMEST составляет около 30 млрд евро, компания работает более чем в 124 странах и оказала поддержку свыше 15,4 тысячи предприятий.

"Только в 2025 году мы выделили более 8 млрд евро - около 8,5 млрд евро - ресурсов, обеспечив привлечение более 10 млрд евро инвестиций в интересах более 2 300 итальянских предприятий, 90% из которых составляют малые и средние предприятия", - сказала она.

Алиата подчеркнула, что SIMEST намерена предоставить эти инструменты также итальянским компаниям, заинтересованным в инвестициях в Азербайджане.

Она отметила, что основная задача компании заключается в поддержке предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, при выходе на новые рынки, укреплении международного присутствия и реализации возможностей для развития.