Италия полностью поддерживает расширение пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP).

Как передает Day.Az, об этом, в частности, заявил в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни накануне итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку.

Таяни отметил, что Азербайджан является надежным и незаменимым энергетическим партнером Италии, обеспечивая в первом полугодии 2026 года 16% импорта газа и 13% импорта нефти страны.

"Трансадриатический газопровод (TAP) сыграл ключевую роль в укреплении нашей энергетической безопасности, особенно начиная с 2022 года. Мы полностью поддерживаем расширение его пропускной способности для увеличения поставок газа в Италию и Европу. Приобретение компанией SOCAR итальянской Italiana Petroli стало еще одной важной вехой в нашем партнерстве. Мы также высоко ценим добровольное решение SOCAR ограничить цены на топливо в Италии в период нынешнего кризиса на Ближнем Востоке. Это наглядный жест дружбы по отношению к итальянским семьям и предприятиям", - добавил вице-премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что крупные проекты, включая разработку газового месторождения "Абшерон", планируемое строительство SOCAR нефтеперерабатывающего завода в Сумгайыте и модернизацию транспортной инфраструктуры Баку, открывают конкретные возможности для итальянских компаний.

Отметим, что TAP является европейским участком Южного газового коридора, по которому природный газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 877 километров. Он проходит от греко-турецкой границы через Грецию и Албанию, пересекает Адриатическое море и выходит на южное побережье Италии.

Первоначальная пропускная способность TAP составляет 10 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.