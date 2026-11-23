Итальянская финансовая организация Cassa Depositi e Prestiti (CDP) видит значительный потенциал для расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в сфере производственных инвестиций, экспорта, инфраструктуры и новых технологий.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в понедельник руководитель отдела развития международных рынков Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Лоран Франчиози на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку, передает Day.Az.

По его словам, экономические связи между Италией и Азербайджаном продолжают укрепляться, а значительная часть двустороннего товарооборота приходится на энергетический сектор.

"Экспорт Италии в Азербайджан пока составляет относительно небольшую долю, и именно здесь мы видим огромные возможности для роста. Речь идет не только об увеличении товарооборота, но и о производственных инвестициях, технологиях и расширении сотрудничества между компаниями. Cтраны уже имеют опыт реализации совместных проектов. В частности, это Трансадриатический газопровод (TAP) с участием итальянских компаний Snam и Saipem, а также сотрудничество между Ansaldo и Azersun Energy. Компании WeBuild и Valvitalia также входят в экосистему группы CDP и являются примерами действующего промышленного партнерства между двумя странами", - сказал он.

По его словам, следующая задача заключается в расширении сотрудничества за пределы традиционных секторов нефтегазовой отрасли.

"Речь идет о передовом производстве, машиностроении, критически важных сырьевых материалах, инфраструктуре, а в перспективе - и о новых технологических направлениях. CDP может играть особую роль в развитии двусторонних экономических отношений, выступая не только в качестве финансовой организации, но и платформы для объединения различных направлений сотрудничества между двумя странами. CDP поддерживает экспорт и интернационализацию компаний, сопровождает промышленные инвестиции, привлекает капитал для реализации проектов, а также может совместно с международными партнерами рассматривать стратегические инфраструктурные проекты в регионе. Мы также помогаем компаниям находить друг друга, поскольку зачастую первым шагом для осуществления инвестиций является поиск подходящего партнера", - сказал Франчиози.

Говоря о перспективах промышленного и финансового взаимодействия, он отметил потенциал сотрудничества с такими структурами, как Azerbaijan Investment Holding и входящие в его состав компании, в частности SOCAR. По его словам, это взаимодействие открывает новые возможности для экспорта и сотрудничества.

Кроме того, Франчиози отметил заинтересованность CDP в развитии региональной транспортной и энергетической связанности. В частности, он сказал, что инфраструктура Среднего коридора и энергетические соединения между Черным и Каспийским морями представляют интерес для рассмотрения возможных форм сотрудничества с другими финансовыми институтами.