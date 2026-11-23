В Баку обнаружили более 1,6 тысячи пиротехнических изделий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления оперативно-следственной работы Бакинского главного таможенного управления на территории Хазарского района столицы, был досмотрен легковой автомобиль под управлением гражданина Азербайджана.

В ходе досмотра в автомобиле обнаружили 1 624 пиротехнических изделия пяти наименований. Они были изъяты из незаконного оборота.

По факту проводится расследование.