https://news.day.az/society/1876387.html В Баку изъяли пиротехнику В Баку обнаружили более 1,6 тысячи пиротехнических изделий. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.
В Баку изъяли пиротехнику
В Баку обнаружили более 1,6 тысячи пиротехнических изделий.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления оперативно-следственной работы Бакинского главного таможенного управления на территории Хазарского района столицы, был досмотрен легковой автомобиль под управлением гражданина Азербайджана.
В ходе досмотра в автомобиле обнаружили 1 624 пиротехнических изделия пяти наименований. Они были изъяты из незаконного оборота.
По факту проводится расследование.
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