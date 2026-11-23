В США пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовым автомобилем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал KLFY со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, фура, перевозившая бульдозер, заглохла непосредственно на железнодорожном переезде. Машинист поезда попытался предотвратить аварию, задействовав экстренную систему торможения, однако избежать столкновения не удалось.