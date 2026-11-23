В Азербайджане началось строительство высоковольтной линии электропередачи напряжением 500 киловольт протяженностью 235 километров по маршруту Мингячевир - Навахи. Проект реализуется в рамках второго этапа программы "Расширение использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане" (AZURE).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерэнержи", новая линия станет одной из крупнейших и наиболее высоковольтных в энергосистеме страны.

Строительство ЛЭП имеет стратегическое значение для расширения возможностей передачи электроэнергии и безопасной интеграции новых объектов возобновляемой энергетики в единую энергосистему Азербайджана.

Кроме того, проект предусматривает формирование кольцевой энергетической схемы напряжением 500 кВ, которая охватит западные, центральные и восточные регионы страны. Это позволит передавать электроэнергию на большие расстояния с меньшими потерями, а также расширит возможности регулирования частоты и баланса мощности в энергосистеме и управления потоками электроэнергии.

В "Азерэнержи" отметили, что в рамках первого этапа проекта AZURE уже выполнен ряд важных инфраструктурных работ. В частности, завершено строительство одной из крупнейших подстанций страны - нового узла "Навахи - зеленая энергетика" напряжением 500/300 кВ. Работы проведены за счет собственных средств компании и частично средств государственного бюджета.

Также завершена прокладка линий электропередачи напряжением 500 кВ от Навахи до Абшерона общей протяженностью более 245 километров, а также линий напряжением 330 кВ к солнечным электростанциям "Билясувар" и "Банкя". Благодаря этому создана необходимая инфраструктура для подключения обеих солнечных электростанций к единой энергосистеме страны.

В рамках второго этапа AZURE при финансовой поддержке Всемирного банка предусмотрено оснащение узла "Навахи - зеленая энергетика" трансформаторами и реакторами, строительство новой линии напряжением 500 кВ в направлении Мингячевира, а также линий напряжением 330 кВ в направлениях Алята, Абшерона и Гобу.

Строительство линии Мингячевир - Навахи уже началось. Работы по прокладке трех линий напряжением 330 кВ планируется начать в ближайшее время.

Реализация проекта AZURE внесет вклад в освоение потенциала возобновляемой энергетики Азербайджана, развитие высоковольтной инфраструктуры и дальнейшее укрепление энергетической безопасности страны.