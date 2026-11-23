Второй Азербайджано-узбекский межпарламентский форум состоится в Баку 25 ноября.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на форуме состоится обмен мнениями по теме "Парламентское измерение азербайджано-узбекских отношений вечной дружбы и союзничества: направления сотрудничества и перспективы на будущее".

В рамках мероприятия планируется подписать план практических мер ("Дорожную карту") по развитию межпарламентского сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Олием Мажлиса Узбекистана на 2027-2028 годы.

Также состоится первое заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Олием Мажлиса Узбекистана.