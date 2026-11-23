Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, периодически усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-13 градусов тепла, днем - 15-20 градусов. Атмосферное давление понизится с 763 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в отдельных местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8 градусов тепла, днем - 15-20 градусов. В горных районах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем - 8-13 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az