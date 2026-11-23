В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Роберте Кочаряне.

Day.Az представляет публикацию:

На днях криворотый Роберт Кочарян с сарказмом отреагировал на угрозу судьи отстранить его адвоката Арама Орбеляна, если тот опоздает больше чем на полчаса. Экс-президент выдал цитату из "Кавказской пленницы": "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"

Выглядит это так же нелепо, как анекдот на похоронах.

Вспомните, что при самом Кочаряне Фемида не просто ходила с повязкой на глазах - ей еще и уши накрепко затыкали купюрами, чтобы случайно не услышать ничего, кроме звонка от очередного толстосума. Приговоры будто печатались под копирку, весы правосудия обладали удивительным чутьем на размер кошелька и громкость фамилии, а неугодные адвокаты вылетали из процесса быстрее, чем успевали произнести хоть слово.

На этом фоне особенно показательно выглядит нынешняя перемена ролей. Когда мягкое кресло сменилось на жесткую скамью, главный архитектор прежних порядков внезапно открыл в себе тонкого знатока гуманизма, сострадания и неприкосновенности защиты. Прямо слезу вышибает.

Учитывая такую резкую метаморфозу, остается лишь дождаться, когда Кочарян окончательно обоснуется за колючей проволокой - желательно надолго, чтобы ничто не отвлекало от размышлений. Будет уйма времени вспомнить, насколько "гуманным" и беспристрастным был суд, пока он сам раздавал указания из комфортного кабинета, а не сидел на скамье подсудимых.

Наблюдая за этим поворотом, так и хочется вторить классике из "12 стульев": "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"