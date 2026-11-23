В рамках азербайджано-итальянского бизнес-форума, проходящего в Баку, между государственными органами, агентствами и компаниями двух стран был подписан ряд соглашений и договоров, а также состоялся обмен документами.

Как передает Day.Az, в церемонии подписания приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, заместитель председателя Совета министров Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни, представитель Министерства экономики Азербайджана Юсиф Абдуллаев, президент Итальянского агентства по внешней торговле (ITA) Маттео Дзоппас и президент выставки Salone del Mobile.MilanoМария Порро, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

После церемонии участники мероприятия сделали официальную фотографию.

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