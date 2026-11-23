https://news.day.az/azerinews/1876408.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Antonio Tayanini qəbul etməsi ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Antonio Tayanini qəbul etməsi ilə bağlı görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub: "Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurası Sədrinin müavini Antonio Tayanini qəbul edib".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Antonio Tayanini qəbul etməsi ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Antonio Tayanini qəbul etməsi ilə bağlı görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurası Sədrinin müavini Antonio Tayanini qəbul edib".
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