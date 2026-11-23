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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с заместителем председателя Совета министров Италии Антонио Таяни - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится: