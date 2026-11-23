В Товузском районе автомобиль упал в канал, водитель погиб
В результате падения легкового автомобиля в водный канал на территории села Говлар Товузского района водитель погиб, еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что автомобиль марки ВАЗ потерял управление и упал в водный канал. После поступления сообщения о происшествии на горячую линию "112" МЧС на место были направлены пожарные-спасатели Товузского районного отдела пожарной охраны.
Спасатели извлекли из канала тело погибшего водителя - Шакира Шахмалы оглу Гусейнова, 1961 года рождения, - и передали его по назначению.
По факту проводится расследование.
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