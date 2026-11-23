В результате падения легкового автомобиля в водный канал на территории села Говлар Товузского района водитель погиб, еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что автомобиль марки ВАЗ потерял управление и упал в водный канал. После поступления сообщения о происшествии на горячую линию "112" МЧС на место были направлены пожарные-спасатели Товузского районного отдела пожарной охраны.

Спасатели извлекли из канала тело погибшего водителя - Шакира Шахмалы оглу Гусейнова, 1961 года рождения, - и передали его по назначению.

По факту проводится расследование.