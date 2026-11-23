Toyota Sienna 2027 года сделала ставку не на дизайн, а на техническую основу. Гибридная система шестого поколения повышает мощность минивэна, а переход на литий‑ионную батарею вместо никель‑металл‑гидридной помогает экономить топливо. Об этом сообщает Car and Driver, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Toyota Sienna 2027 года почти не изменилась внешне - единственное обновление в дизайне это смена цвета с Cypress на Storm Cloud. Главное скрыто под капотом: минивэн получил гибридную трансмиссию шестого поколения (ранее её применили в Lexus ES Hybrid). В составе системы - новый электродвигатель с проводниками из карбида кремния и литий‑ионная батарея на 1,15 кВт·ч (вместо прежней никель‑металл‑гидридной). Дополняет апгрейд новая электрическая платформа с обновленными блоками управления (ECU) и программным обеспечением.

В связке с 2,5‑литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, доработанным для тихой работы на низких скоростях, обновленная силовая установка Toyota Sienna выдаёт 251 л.с. - на 6 лошадиных сил больше прежних 245. Крутящий момент бензинового мотора остался на уровне 176 фунт‑фут, данные по электромотору Toyota не раскрыла. Прибавка в мощности улучшила динамику: разгон до 60 миль в час занимает 7,5 секунды у переднеприводной версии и 7,6 секунды у AWD - это на 0,3−0,4 секунды быстрее показателей прошлой версии.

Несмотря на рост мощности, Toyota заявляет об улучшении топливной экономичности Sienna 2027: расход снизился на 3 мили на галлон в городском цикле для FWD‑версий и на 4 мили на галлон - для AWD. В смешанном цикле показатель вырос на 1−2 мили на галлон. Для сравнения: у модели 2026 года расход составлял 36 миль на галлон (город/шоссе/смешанный цикл) у переднеприводной версии и 35/36/35 - у AWD.

Toyota доработала и другие электронные системы Sienna. Электроусилитель руля теперь требует меньше усилий на низких скоростях и даёт более чёткую обратную связь на трассе. Обновлена и компоновка рулевого колеса - этот подход позже распространят на другие гибриды шестого поколения.

Доработки тормозной электроники сделали нажатие на педаль мягче, а переход между рекуперативным и механическим торможением - плавнее. Кроме того, в Sienna внедрена система Vehicle Braking Posture Control: она индивидуально подтормаживает отдельные колёса, чтобы снизить крен кузова в поворотах.